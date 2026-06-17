Assegno Unico, erogati già 6,6 miliardi a fine aprile 2026

(Teleborsa) - L'Assegno Unico raggiunge ad aprile la cifra di 6,6 miliardi di euro. E' quanto emerge dall'ultimo aggiornamento dell'Osservatorio dell'INPS, che quantifica il valore degli assegni erogati alle famiglie nei primi quatrtro mesi del 2026. Tale cifra si aggiunge ai 19,8 miliardi corrisposti nel 2025.



Secondo l’Osservatorio Statistico sull’Assegno Unico Universale (AUU), sono 6.038.598 i nuclei familiari interessati, che hanno ricevuto l’assegno nel 2026, per un totale di 9.522.852 figli.



L’importo medio per figlio, a marzo 2026, comprensivo delle maggiorazioni applicabili, si attesta a 173 euro, muovendosi fra un minimo di 59 euro per chi non presenta ISEE o supera la soglia massima (che per il 2026 è pari a 46.582,71 euro) e 227 euro per la classe di ISEE minima (17.468,51 euro per il 2026).

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