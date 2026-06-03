Fincantieri: "Welfare Energia" per oltre 12mila dipendenti in Italia

(Teleborsa) - Fincantieri annuncia il “Welfare Energia”, misura con cui il Gruppo interviene a favore delle proprie persone e delle loro famiglie a tutela del benessere e del valore del lavoro, in un contesto internazionale caratterizzato da pressione sui costi energetici e trasformazione degli equilibri economici e industriali.



Nei prossimi giorni - spiega la nota - sarà riconosciuto un bonus di 200 euro destinato a oltre 12.000 dipendenti tra operai e impiegati delle società del Gruppo in Italia. L’importo sarà disponibile attraverso la piattaforma di welfare aziendale del Gruppo e potrà essere utilizzato per spese legate alla mobilità, ai consumi energetici e alle ulteriori categorie previste dal welfare aziendale.



La misura si inserisce in una visione industriale che valorizza le istanze sociali considerando lavoro, competenze e benessere dell’organizzazione elementi centrali del funzionamento del sistema produttivo. In Fincantieri, ciò che incide sulla vita quotidiana delle persone influisce direttamente anche sulla qualità dell’esecuzione, sul rispetto dei tempi e sulla capacità del Gruppo di trasformare complessità tecnologica in risultati industriali.



Pierroberto Folgiero, Amministratore Delegato e Direttore Generale di Fincantieri, ha commentato: “In uno scenario internazionale caratterizzato da crescente volatilità e pressione sui costi energetici, il “Welfare Energia” rappresenta una scelta coerente con il modo in cui interpretiamo il nostro ruolo industriale. In Fincantieri la competitività non dipende da un singolo fattore, ma da un sistema che tiene insieme tecnologia, organizzazione, competenze e lavoro delle persone. Sono le persone che trasformano strategia e innovazione in esecuzione, qualità e continuità produttiva. Per questo riteniamo che intervenire sulle condizioni che sostengono il lavoro significhi rafforzare il funzionamento del sistema industriale nel suo complesso e la sua capacità di generare valore nel tempo. La responsabilità sociale si misura non solo sulle emissioni di Co2, sulla diversità e sui rating ESG, ma soprattutto sulla capacità di un’azienda di essere vicina ai propri dipendenti quando necessario”.

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