Anfia: a maggio in calo i veicoli trainati (-21,7%), balzo dei bus grazie al Pnrr (+81,9%)

(Teleborsa) - A maggio 2026 il mercato dei veicoli industriali registra andamenti molto differenti. Gli autocarri (ptt >3.500 kg) segnano un lieve calo a 2.481 unità (-0,5%), con i trattori stradali in controtendenza (+14,6%) e i cabinati in flessione (-14,3%). I veicoli trainati crollano del 21,7% a 1.332 unità. Nei primi cinque mesi gli autocarri cumulano 12.313 immatricolazioni (+3,4%). Gli autobus segnano invece un balzo dell'81,9% a 713 unità, trainato dal TPL (+98,7%), ma secondo ANFIA il risultato riflette le ultime consegne legate alle scadenze PNRR: "Un andamento a fisarmonica che penalizza la programmazione delle imprese", ha avvertito Paolo Marini, presidente della sezione Autobus.



Luca Sra, delegato ANFIA per il trasporto merci, ha chiesto l'attuazione rapida del piano straordinario da 590 milioni per il rinnovo della flotta e dell'Ecobonus per i veicoli commerciali leggeri e medi: "Le aziende rimandano il rinnovo dei mezzi più obsoleti".

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