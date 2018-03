Cgia su retribuzioni: dopo 7 anni "pubblico" e "privato" quasi allineati

(Teleborsa) -, nel 2016 gli stipendi annui dei "privati" sono stati comunque mediamente più bassi di 606 euro. Nel 2010 (anno in cui ebbe inizio il blocco) le diversità tra le due categorie di dipendenti erano ben più rilevanti e il vantaggio degli statali ammontava a 4.244 euro. Allora lo scarto annuo, a vantaggio degli statali, era di 4.244 euro., la retribuzione media annua lorda di un dipendente occupato nel settoreera di, mentre quella relativa a un dipendente delraggiungeva idall'anno dell'istituzione del "blocco". Oltre a ciò è doveroso sottolineare cheche, per alcuni livelli di inquadramento,Dati: il 39,9 % in più di quanto riscosso da "collega"tedesco, il 42,8 % maggiore di un britannico, il +45,9 % del francese e addirittura il 98,4 per cento in più, ovvero circa il doppio della retribuzione, di un "pari livello" spagnolo.Da un'analisi più dettagliata, emerge che; seguono quanti sono impegnati nei servizi (32.849 euro lordi l'anno), nelle costruzioni (27.836 euro lordi l'anno)., seguiti dai dipendenti degli enti locali (35.235 euro lordi annui con un picco di 39.070 euro per i lavoratori della sanità) e dagli statali (32.515 euro lordi l'anno).Con la diminuzione del potere di acquisto, infatti, questi lavoratori hanno consumato meno, contribuendo a mettere in difficoltà soprattutto i piccoli negozi e le botteghe artigiane che, ricordo, vivono quasi esclusivamente di domanda interna".Per quanto riguarda. Nel 2010 erano 3.510.000, scendendo dopo 6 anni a 3.377.000 (-3,8 %). Contrazione, ma leggera, anche nel privato: dai 9.939.000 del 2010 erano 9.939.000, si è giunti nel 2016 a 9.831.000 (-1,1 %)., dal momento che tra il 2010 e il 2016 si è registrata