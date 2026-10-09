Bakitalia, prestiti al settore privato in crescita del 3,7% in agosto

Secondo i dati Bankitalia il TAEG sui mutui è aumentato al 3,99%

(Teleborsa) - I prestiti al settore privato sono aumentati nel mese di agosto, riportando una crescita del 3,7% sui dodici mesi, in accelerazione rispetto al 3,5% del mese precedente. E' quanto emergono dalle ultime statistiche Bankitalia su Banche e Moneta.



I prestiti alle famiglie sono aumentati del 2,9%, in accelerazione rispetto al 2,6% del mese precedente, mentre quelli alle società non finanziarie sono aumentati del 4,2% dal 4,1% in luglio.



I depositi del settore privato sono aumentati dell’1,8%, in decelerazione rispetto al 2,4% del mese precedente; la raccolta obbligazionaria è aumentata del 5,9% (5,6% nel mese precedente).



In agosto, il Tasso Annuale Effettivo Globale (TAEG) sui nuovi prestiti alle famiglie per l’acquisto di abitazioni si è collocato al 3,99%, in aumento rispetto al 3,81% del mese precedente; la quota di questi prestiti con periodo di determinazione iniziale del tasso fino a 1 anno è stata del 23,9% (29% nel mese precedente). Il TAEG sulle nuove erogazioni di credito al consumo si è collocato al 10,78% (10,38% nel mese precedente).



I tassi di interesse sui nuovi prestiti alle società non finanziarie sono stati pari al 3,71% (3,79% nel mese precedente), quelli per importi fino a 1 milione di euro sono stati pari al 4,40%, mentre i tassi sui nuovi prestiti di importo superiore a tale soglia si sono collocati al 3,30%.



I tassi passivi sul complesso dei depositi in essere sono stabili allo 0,69%.

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