Giappone, ordini di macchinari settore privato core salgono più delle attese ad agosto

(Teleborsa) - Tornano a diminuire gli ordini di macchinari del settore privato in Giappone ad agosto 2026. È quanto emerso dall'ultimo report dell'Istituto di Ricerca Economica e Sociale del Giappone (ESRI). Il totale degli ordinativi al settore privato segna un decremento su base mensile del 4,2% dopo il +1,5% riportato a luglio.



Aumentano del 5,2% gli ordini core, cioè al netto delle componenti più volatili, dopo il -3,7% precedente, risultando migliori del consensus (+2,2%). Il dato tendenziale si attesta a +18,6% da +11,2% precedente e contro il +15,7% del consensus.



Il dato complessivo degli ordini risulta in calo del 3,7% dopo il -5,5% precedente: la componente degli ordini governativi è scesa del 6,1% mentre quella degli ordini esteri è calata del 7,7%.

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