Digital Magics sigla accordo con Buffetti

Digital Magics

(Teleborsa) -lanciano “”: Call for Innovation per le startup e PMI italiane. L'obiettivo della Call è trovare le migliori soluzioni tecnologiche per 4 aree – Mondo Business, Home Office, Innovazione del Punto Vendita e Applicazioni SAAS – in grado di creare nuovi strumenti di supporto all'attività lavorativa, fornire ai consumatori una risposta moderna alle loro esigenze e rinnovare la percezione dell’insegna e l’esperienza nei negozi.La migliore startup o PMI verrà premiata con un grant di 3.000 Euro , supporto logistico e mentorship. L'azienda attiva nei prodotti d'ufficio si riserva inoltre la possibilità di stringere delle partnership commerciali in ottica di Open Innovation con le altre startup finaliste."Crediamo fortemente nella creatività e nel potenziale innovativo che contraddistingue le startup e molte nostre piccole imprese – dichiara, Presidente di Gruppo Buffetti – . Siamo convinti che da questa iniziativa possano nascere collaborazioni strategiche vincenti che consentiranno di valorizzare le nuove tecnologie sfruttando il supporto commerciale e tecnico garantito dai 790 affiliati Buffetti".Positivo il titoloquotato all'AIM Italia: +2,07%.