Lavoro, donne laureate del Sud guadagnano meno dei colleghi uomini

(Teleborsa) - Una donna laureata da quattro anni che lavora al Sud ha un reddito medio mensile netto di 300 euro inferiore a quello di un uomo (1000 euro contro 1300).A quattro anni dalla laurea il divario di reddito tra maschi e femmine, pur rimanendo, tende comunque a ridursi. Delle donne meridionali, e la componente femminile meridionale è molto più mobile rispetto a quello maschile. E' questa la fotografia scattata da Svimez che, alla vigilia dell'8 marzo in cui si celebra la Giornata internazionale della donna, rende noti i primi risultati di uno studio sulla condizione delle donne nel Sud rende noti i primi risultati di uno studio sulla condizione delle donne nel Sud.Un dato che si avvicina molto a quello dell'Unione Europea, dove le donne guadagnano in media il 16% in meno rispetto agli uomini , come rivelato dall'Ufficio di statistica europeo () in un rapporto sul divario retributivo riferito al 2016.Il numero di lavoratrici nell', con un tasso di occupazione (20-64 anni) che ha raggiunto. Ma, mentre il Centro-Nord si avvicina ai livelli medi europei (61,9%), nel(34,6%) il divario con la UE,(circa 25 punti percentuali) si è. Tutte le regioni meridionali sono collocate in posizioni gravemente svantaggiate rispetto alle altre europee, con Puglia, Calabria, Campania e Sicilia nelle ultime quattro posizioni, con valori del tasso di occupazione intorno al 30%, di circa 35 punti inferiori alla media europea e sensibilmente distanti da quelle del