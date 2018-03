Per Tus Airways di Cipro "new entry" in Italia

(Teleborsa) -(dopo lo stop dovuto al fallimento di Ciprus Airways), importante città sulla costa meridionale dell'Isola, servita con bireattori Fokker 100 da cento posti. Si tratta di un collegamento, che raddoppierà, con quattro voli, durante il periodo festivo di aprile.è stata fondata nel giugno 2015 fa da manager dell’aviazione e investitori privati. Un nuovo modello di compagnia, che mira a collegare Cipro con i Paesi del Mediterraneo orientale e dell'Europa tramite voli frequenti.Nei programmi di espansione della giovane compagnia aerea,Il vettore ha la suae prevede già nel corso del 2018 di operare voli verso 16 diverse destinazioni nel 2018.Cipro, con capitale Nicosia in zona relativamente centrale,e del Commonwealth dal 13 marzo 1961. Cipro è divisa "de facto" in due parti separate, rispettivamente sotto influenza greca e turca.Nicosia,. Nei fatti, Nicosia, città più popolosa dell'Isola e centro dell'economia cipriota, è a oggi l'unica capitale di due Stati.Cipro è situata. Una parte del suo territorio è sotto giurisdizione del Regno Unito: si tratta delle basi militari di Akrotiri e Dhekelia (2,8% del territorio).(e questa considerazione è maggiormente avvalorata da quando la stessa è entrata a far parte dell'Unione europea).secondo la logica per cui un territorio fa parte di un continente in ragione della sua vicinanza geografica. Anche perchéNe consegue che, a seconda del criterio adottato.