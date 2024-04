Eni, Descalzi incontra il Presidente della Repubblica di Cipro Christodoulides

Eni

(Teleborsa) - Il Presidente della Repubblica di Ciproe l’Amministratore Delegato disi sono incontrati oggiper discutere delle attività e dei progetti futuri della società del cane a sei zampe nel Paese.In particolare, sono state esaminate le, effettuate da Eni nel 2022 con il partner, che hanno portato alla perforazione dela fine 2023. Quest’ultimo prevedeva un, realizzato all’inizio del 2024, chee volumi aggiuntivi. Mentre i dati acquisiti sono ancora in fase di studio, sono stati confermati i risultati incoraggianti dei pozzi precedenti.L’incontro è stato l’occasione per discutere dell’che ha consentito di perforare il pozzo di delineazione valutando contestualmente molteplici scenari di sviluppo. Sono state inoltre delineate le soluzioni preferenziali per soddisfare in modo efficiente lenazionali, regionali ed europee nel breve e nel lungo periodo.Eni è presente a Cipro dal 2013 ed opera i blocchi 2, 3, 6, 8 e 9, mentre ha partecipazioni nei Blocchi 7 e 11.