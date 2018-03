ENAV svela il Piano Industriale dopo il boom di utili nel 2017

ENAV

(Teleborsa) -alza il velo suldopo aver riportato una fortePer quanto riguarda i risultati,rispetto al 2016.L'segna un +11,3% a 283,6 milioni di euro mentre isi sono attestati a 881,8 milioni di euro, in aumento dell'1,9% rispetto al 2016., in crescita rispettivamente del 4% e del 3% in termini di unità di servizio.riconosciuto dal regolatore per la performance sulla puntualità.Il Consiglio di Amministrazione ha inoltre proposto la. Le cedola risultaL’Amministratore Delegatoha dichiarato: "in un contesto di complessivo aumento del traffico aereo". Guardando avanti, ha poi aggiunto, "con benefici in termini di performance, produttività e competitività".Ilpresentato sempre oggi, 12 marzo, è declinato su1) Un, capace di aumentare produttività, competitività e di ottimizzare i costi.2)3)sia in Italia sia all’estero.A livello economico-finanziario; la componente di ricavi da attività non regolata si attesterà, nel 2022, a circa 35 milioni di euro, considerando anche le opportunità di crescita legate alla gestione del traffico degli UAV (unmanned aerial vehicle - aeromobile a pilotaggio remoto, o drone, n.d.r.), con una crescita annua media di oltre il 20%.ENAV prevede inoltre di, "autofinanziati, finalizzati allo, alla formazione e addestramento del proprio personale e alla modernizzazione e trasformazione di alcune infrastrutture propedeutiche alla transizione al nuovo modello operativo, tra cui l’avvio dei lavori del nuovo centro di controllo di Milano, la graduale riconversione del centro di Brindisi, e successivamente Padova, in hub per la gestione delle torri remote e la realizzazione delle stesse torri remote presso gli aeroporti", come spiega la società di servizi alla navigazione aerea in una nota.: i titoli ENAV hanno infatti accelerato il passo a Piazza Affari mostrando ora un rialzo dello 0,95% dopo una prima parte di giornata nervosa.