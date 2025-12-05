Francia, a ottobre produzione industriale +0,2% e manifatturiera -0,1% m/m

(Teleborsa) - Rallenta meno delle attese la produzione industriale francese nel mese di ottobre 2025
. L'output complessivo della seconda economia europea ha mostrato un aumento dello 0,2% su base mensile, dopo il +0,7% del mese precedente, mentre il consensus indicava una flessione dello 0,1%.
Lo comunica l'Ufficio di statistica nazionale (INSEE), aggiungendo che anche la produzione manifatturiera è rimasta sostanzialmente stabile dopo un forte aumento a settembre (-0,1% dopo il +0,9% di settembre).(Foto: gopixa | 123RF)