Aeronautica Militare, ENAV firma contratto per ammodernamento sistemi di sorveglianza radar in sei basi

(Teleborsa) -ha firmato oggi, in qualità di mandataria, un contratto con– Direzione Informatica, Telematica e Tecnologie Avanzate del Ministero della Difesa - per l’ammodernamento, entro il 2032, dei sistemi di sorveglianza radar presso sei basi operative dell’Aeronautica Militare: Grosseto, Trapani, Gioia del Colle, Istrana, Amendola e Galatina.- spiega la nota - saranno realizzati dal Raggruppamento Temporaneo d’Impresa a guida ENAV (mandataria), Techno Sky (Società 100% del Gruppo ENAV) e Leonardo.dal valore complessivo di circa 102 milioni di euro in considerazione delle opzioni, prevede il rinnovo dei sensori radar per il controllo del traffico aereo e l’implementazione di un servizio di manutenzione evoluto in regime di Service Level Agreement (SLA). Per il Gruppo ENAV, la quota della fornitura è pari a 43,2 milioni di euro.si completa il piano di ammodernamento dei radar del traffico aereo dell’Aeronautica Militare, per il quale lo stesso Raggruppamento era stato già coinvolto nel 2024 per la base operativa di Sigonella attualmente in fase di realizzazione.rappresenta una sfida per il raggruppamento che ammodernerà la rete radar in un arco temporale che va dal 2026 al 2032 coinvolgendo anche le basi di Decimomannu e Sigonella per la componente di manutenzione.L’adozione dello SLA conferma la volontà dell’Amministrazione DifesaL’Amministratore Delegato di ENAVha dichiarato: