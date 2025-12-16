Milano 17:35
43.990 -0,29%
Nasdaq 19:07
24.933 -0,54%
Dow Jones 19:07
47.948 -0,97%
Londra 17:35
9.685 -0,68%
Francoforte 17:35
24.077 -0,63%

ENAV, completato il piano di buyback

Azioni proprie, Finanza
ENAV, completato il piano di buyback
(Teleborsa) - ENAV ha comunicato di aver concluso il programma di acquisto di azioni proprie avviato il 1° dicembre 2025 in esecuzione della delibera dell’Assemblea del 28 maggio 2025, destinato a sostenere le politiche di remunerazione della Società.

Tra il 1° e il 16 dicembre 2025 ENAV ha acquistato su Euronext Milan 1.400.000 azioni ordinarie, al prezzo medio unitario di 4,6496 euro, per un controvalore complessivo di 6.509.420,50 euro.

A seguito di tali operazioni, ENAV detiene complessivamente 1.419.105 azioni proprie, pari allo 0,26195% del capitale sociale.

In Borsa, oggi, frazionale ribasso per la società che gestisce il traffico aereo civile in Italia, che chiude gli scambi con una perdita dello 0,64%.

Condividi
```