ENAV, completato il piano di buyback

(Teleborsa) - ENAV
ha comunicato di aver concluso il programma di acquisto di azioni proprie avviato il 1° dicembre
2025 in esecuzione della delibera dell’Assemblea del 28 maggio 2025, destinato a sostenere le politiche di remunerazione della Società.
Tra il 1° e il 16 dicembre 2025 ENAV ha acquistato
su Euronext Milan 1.400.000 azioni ordinarie
, al prezzo medio unitario di 4,6496 euro, per un controvalore
complessivo di 6.509.420,50 euro
.
A seguito di tali operazioni, ENAV detiene complessivamente 1.419.105 azioni proprie, pari allo 0,26195% del capitale sociale.
In Borsa, oggi, frazionale ribasso per la società che gestisce il traffico aereo civile in Italia
, che chiude gli scambi con una perdita dello 0,64%.