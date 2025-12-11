ENAV, avviato buyback e acquistato azioni per oltre 4,4 milioni di euro

ENAV

società che gestisce il traffico aereo civile in Italia

(Teleborsa) -ha comunicato l'di un, approvato dall'Assemblea degli Azionisti del 28 maggio 2025, con, a decorrere da tale data.Il programma prevede l', destinate a supportare le politiche di remunerazione legate a piani azionari per dipendenti e amministratori della Società e/o delle sue controllate.Gli acquisti vengono effettuati da un intermediario abilitato, che opera con piena indipendenza e nel rispetto della normativa vigente e dei limiti della delibera assembleare.Nel periodo dall'1 al 10 dicembre 2025, ENAV haa un prezzo medio di 4,6236 euro, per unpari aAll'11 dicembre, a seguito dei suddetti acquisti, la Società detiene in totale 974.105 azioni proprie, pari allo 0,1798% del capitale sociale.A Piazza Affari, oggi, frazionale rialzo per la, che mette a segno un modesto profit a +1,09%.