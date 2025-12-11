ENAV, avviato buyback e acquistato azioni per oltre 4,4 milioni di euro

(Teleborsa) - ENAV
ha comunicato l'avvio, dal 1 dicembre 2025,
di un programma di acquisto di azioni proprie
, approvato dall'Assemblea degli Azionisti del 28 maggio 2025, con durata di 18 mesi
, a decorrere da tale data.
Il programma prevede l'acquisto massimo di 1.400.000 azioni ordinarie
, destinate a supportare le politiche di remunerazione legate a piani azionari per dipendenti e amministratori della Società e/o delle sue controllate.
Gli acquisti vengono effettuati da un intermediario abilitato, che opera con piena indipendenza e nel rispetto della normativa vigente e dei limiti della delibera assembleare.
Nel periodo dall'1 al 10 dicembre 2025, ENAV ha acquistato 955.000 azioni ordinarie
a un prezzo medio di 4,6236 euro, per un controvalore
pari a 4.415.567,30 euro
.
All'11 dicembre, a seguito dei suddetti acquisti, la Società detiene in totale 974.105 azioni proprie, pari allo 0,1798% del capitale sociale.
A Piazza Affari, oggi, frazionale rialzo per la società che gestisce il traffico aereo civile in Italia
, che mette a segno un modesto profit a +1,09%.