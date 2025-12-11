Milano 17:35
43.702 +0,54%
Nasdaq 19:24
25.611 -0,64%
Dow Jones 19:24
48.690 +1,32%
Londra 17:35
9.703 +0,49%
Francoforte 17:35
24.295 +0,68%

ENAV, avviato buyback e acquistato azioni per oltre 4,4 milioni di euro

Azioni proprie, Finanza
ENAV, avviato buyback e acquistato azioni per oltre 4,4 milioni di euro
(Teleborsa) - ENAV ha comunicato l'avvio, dal 1 dicembre 2025, di un programma di acquisto di azioni proprie, approvato dall'Assemblea degli Azionisti del 28 maggio 2025, con durata di 18 mesi, a decorrere da tale data.

Il programma prevede l'acquisto massimo di 1.400.000 azioni ordinarie, destinate a supportare le politiche di remunerazione legate a piani azionari per dipendenti e amministratori della Società e/o delle sue controllate.

Gli acquisti vengono effettuati da un intermediario abilitato, che opera con piena indipendenza e nel rispetto della normativa vigente e dei limiti della delibera assembleare.

Nel periodo dall'1 al 10 dicembre 2025, ENAV ha acquistato 955.000 azioni ordinarie a un prezzo medio di 4,6236 euro, per un controvalore pari a 4.415.567,30 euro.

All'11 dicembre, a seguito dei suddetti acquisti, la Società detiene in totale 974.105 azioni proprie, pari allo 0,1798% del capitale sociale.

A Piazza Affari, oggi, frazionale rialzo per la società che gestisce il traffico aereo civile in Italia, che mette a segno un modesto profit a +1,09%.




Condividi
```