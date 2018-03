Sismabonus, OK a detrazione anche se la società dà in locazione l’immobile

(Teleborsa) - Un bonus che punta a rendere gli edifici sicuri. E' quanto prevede l'che spiega che per la messa in sicurezza degli edifici, la detrazione si applicherà anche se la società dà in locazione l’immobile.I soggettipossono usufruire dell'agevolazione per interventi di miglioramento sismico di edifici di proprietà (il cosiddetto "Sismabonus"). Lo chiarisce l'Agenzia delle entrate in una risoluzione, specificando che la detrazione spetta anche se gli immobili oggetto della ristrutturazione non sono utilizzati direttamente a fini produttivi da parte delle società, ma vengono dati in affitto.Il Sismabonus rivede una detrazione del 50% per le spese sostenute dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2021 per l’adozione di misure antisismiche su edifici che siano situati nelle zone sismiche ad alta pericolosità o a minor rischio. Zone individuate dall'ordinanza deln. 3274 del 20 marzo 2003.Possono accedere all'agevolazione, sia i contribuenti soggetti all'imposta sul reddito delle persone fisiche (), sia i soggetti passivi dell’imposta sul reddito delle società () a patto che le costruzioni interessate dall'intervento siano adibite a fini residenziali o ad attività produttive. Riguardo queste ultime, l’Agenzia delle Entrate aveva chiarito che sono ricomprese le attività agricole, quelle professionali, quelle produttive di beni e servizi, commerciali o non commerciali.Con la risoluzione di ieri 12 marzo, l’Agenzia precisa appunto che, essendo ilfinalizzato a favorire la messa in sicurezza degli edifici per garantire l’integrità delle persone, l’La detrazione del 50% per lavori antisismici va calcolata su un(per ciascun anno). La detrazione fiscaledella spesa sostenuta se la realizzazione degli interventi determina il passaggio a una classe di rischio inferiore ese dall’intervento deriva il passaggio a due classi di rischio inferiori