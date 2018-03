Italiani sempre più propensi alla spesa online

(Teleborsa) - La spesa media sul web degli italiani ha raggiunto i 595 euro a testa nell'ultimo anno anche a scapito del commercio tradizionale.E’ quanto emerge da una elaborazione Coldiretti sul rapporto Digital 2018 divulgato in occasione della diffusione dei dati sul commercio al dettaglio che evidenziano l’avanzata dell'e-commerce in Italia.Una realtà che coinvolge più di(67%) che hanno "visitato" un negozio on line(53%)Sul podio dei prodotti più acquistati dagli italiani ci sono l'abbigliamento e i prodotti di bellezzaMolto distanziatodel "food & personal care". Per il cibo si registra in realtà una polarizzazione nei comportamenti di acquisto con un numero crescente di consumatori che privilegia il rapporto diretto con i produttori come dimostra il successo dei mercati di vendita diretta degli agricoltori dove hannosecondo i dati Coldiretti/Ixe’.