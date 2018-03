Welfare aziendale, UBI fa il punto sulla rivoluzione in atto

UBI Banca

(Teleborsa) -per lo sviluppo economico-sociale dell'Italia, soprattutto con un sistema di welfare pubblico storicamente deficitario. Nonostante ciò, questo strumento hae sta conoscendo solo in questi ultimi anni unaE' su queste tematiche che è incentrato l'evento di oggi, 14 Marzo, ", organizzato da, presso lo Spazio MIL a Milano. Nel corso verrà presentato il primoInterverranno fra gli altri, Presidente del Consiglio di Gestione UBI Bancaper parlare dele degli scenari del welfare, e, Ordinario di Diritto del Lavoro Università di Modena e Reggio Emilia, Coordinatore Scientifico ADAPT e dell'Osservatorio ADAPT - UBI Welfare per presentare il Rapporto sul welfare aziendale e occupazionale.E' prevista anche una tavola rotonda con, AD Bosch Italia,, Direttore Generale Federmeccanica,, Vice Direttore Generale e Chief Wealth and Welfare Officer UBI Banca, e, Segretario Confederale CISL.