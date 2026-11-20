"Continuano presso l’Aran
gli incontri dei tavoli tecnici per il rinnovo della parte normativa del Contratto collettivo nazionale 2025-2027.
L’ANIEF continua a proporre con forza innovazioni su temi importanti, come la tutela della salute, per la quale è necessario il riconoscimento del burnout, e la tutela della famiglia.
In quest’ottica, chiediamo l’abolizione di tutti i vincoli alla mobilità e l’ampliamento delle deroghe
, sia per quanto riguarda la mobilità annuale e territoriale, sia per i passaggi di ruolo". Lo ha dichiarato Stefano Cavallini, Segretario generale Anief.
"Un altro tema fondamentale è la valorizzazione della figura del DSGA
, come indicato anche nell’atto di indirizzo del Ministro, insieme al riconoscimento e alla valorizzazione delle figure di sistema, anche in relazione alla formazione incentivata.
Chiediamo inoltre con forza il riconoscimento del buono pasto anche per il comparto Istruzione,
che ricordo essere l’unico comparto a non aver ancora previsto questa forma di welfare, e una revisione delle relazioni sindacali.
Come sempre, al termine di ogni incontro, terremo informati i lavoratori del mondo della scuola sull’andamento dei lavori e su come stiamo affrontando questi tavoli di confronto
", conclude Cavallini.
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