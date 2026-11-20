"Continuano presso l’gliL’ANIEF continua a proporre con forza innovazioni su temi importanti,In quest’ottica, chiediamo l, sia per quanto riguarda la mobilità annuale e territoriale, sia per i passaggi di ruolo". Lo ha dichiarato"Un altro tema fondamentale è la, come indicato anche nell’atto di indirizzo del Ministro, insieme alChiediamo inoltre con forza ilche ricordo essere l’unico comparto a non aver ancora previsto questa forma di welfare, e una revisione delle relazioni sindacali.Come sempre, al termine di ogni incontro,", conclude Cavallini.