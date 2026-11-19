Ubisoft, ordini secondo trimestre in contrazione ma sopra guidance

A trainare la performance è il videogame Assassin's Creed

(Teleborsa) - Ubisoft ha archiviato il primo semestre 2026-27 con vendite nette pari a 673,6 milioni di euro, in crescita del 2,4% (+2,5% a cambi costanti). Nel solo secondo trimestre ammontano a 405,5 milioni di euro, in aumento del 16,8% (+16,6% a cambi costanti).



Nei sei mesi gli ordini netti sono stati pari a 644,7 milioni di euro, in calo del 16,5% mentre nel secondo trimestre si sono fissati a 388,9 milioni, in contrazione del 20,8% (o del 20,9% a cambi costanti) ma battendo la previsione pari a circa 370 milioni, principalmente grazie al videogioco "Assassin's Creed Black Flag Resynced".



Il risultato netto è stato pari a -254,5 milioni di euro, corrispondente a un risultato per azione diluito IFRS di -1,89 euro, rispetto ai -161,3 milioni di euro e -1,23 euro per azione del primo semestre 2025-26.



Le previsioni

Gli ordini netti per il terzo trimestre 2026-27 dovrebbero attestarsi intorno ai 250 milioni di euro, riflettendo, come previsto, l'elevata affluenza durante il periodo delle vacanze.



La società conferma i propri obiettivi per l'esercizio fiscale 2026-27, prevedendo un calo delle prenotazioni nette di una percentuale "high single-digit", un margine operativo non-IFRS negativo "high single-digit", un impiego di free cash flow non superiore a 500 milioni di euro.



(Foto: Onur Binay on Unsplash)

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