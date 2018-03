Air India, spazio aereo Arabia Saudita "aperto" per raggiungere Israele

(Teleborsa) -. I voli da New Delhi a Tel Aviv, operati con frequenza trisettimanale (martedì, giovedì e domenica), impiegheranno 7 ore e 10 minuti.Ildel proprio spazio aereo per i collegamenti conha una doppia valenza, politica e commerciale., infatti,, con cui appunto l'Arabia saudita non ha relazioni diplomatiche.L’attraversamento dell’Arabia Saudita permetterà ad Air India di risparmiare circa due ore di tempo nel volo, compagnia di bandiera di Israele, che oggi impiega circa 8 ore e mezza per arrivare in India,