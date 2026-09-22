Riyadh Air apre collegamento con Malpensa

(Teleborsa) - La compagnia aerea saudita Riyadh Air ha annunciato l’apertura del collegamento con Malpensa dal King Khalid International Airport di Riyadh a partire dal prossimo 16 dicembre.



I voli saranno operati con quattro frequenze settimanali impiegando aeromobili Boeing 787-9 Dreamliner. Milano diventa così la quinta destinazione europea del network del vettore saudita, che comprende Londra Heathrow, Malaga, Madrid e Manchester.



Tony Douglas, chief executive officer di Riyadh Air, ha sottolineato che la nuova rotta rafforza la relazione bilaterale tra Italia e Arabia Saudita. A testimonianza di questo legame, il Salone del Mobile di Milano terrà la sua prima storica edizione internazionale proprio a Riyadh.

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