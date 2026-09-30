Colluttazione su volo FlyDubai diretto a Tel Aviv: atterraggio d'emergenza in Arabia Saudita

La lite tra i piloti: si indaga su ipotesi attacco terroristico.

(Teleborsa) - Un volo FlyDubai partito dagli Emirati Arabi Uniti e diretto a Tel Aviv è stato deviato e ha effettuato un atterraggio d'emergenza all'aeroporto saudita di Tabuk, dopo una colluttazione tra i piloti in cabina di pilotaggio. La compagnia aerea ha confermato che "i piloti hanno avuto una colluttazione in cabina di pilotaggio, fino a quando uno di loro ha perso conoscenza". Secondo i tracciamenti di FlightRadar24, circa due ore e mezza dopo il decollo da Dubai l'aereo è precipitato bruscamente da 33.000 a 17.000 piedi in circa un minuto, per poi compiere un giro irregolare vicino al confine giordano e atterrare a Tabuk circa un'ora dopo.



Le ipotesi: non si esclude l'attacco terroristico



Un funzionario israeliano ha confermato che la colluttazione ha coinvolto due piloti, uno dei quali armato di coltello; comandante e primo ufficiale sono rimasti feriti e sono stati portati in ospedale, secondo quanto riportato dall'aeroporto internazionale di Tabuk. Un terzo funzionario ha confermato che Israele ha fatto decollare caccia militari temendo un dirottamento dell'aereo, a bordo del quale si trovavano decine di cittadini israeliani.



Secondo i media israeliani, il copilota, di nazionalità omanita, sarebbe sotto interrogatorio, sospettato di aver tentato di far precipitare il velivolo. I vertici di Idf, Shin Bet e Mossad hanno condotto una valutazione sull'emergenza, e tra i responsabili della sicurezza "si sta diffondendo la convinzione" che si sia trattato di un attacco terroristico, secondo Ynet. Il tentativo sarebbe stato sventato dal secondo pilota con l'aiuto di alcuni passeggeri: secondo Channel 12, a bordo era presente una seconda squadra di piloti in abiti civili, intervenuta durante l'emergenza.



La risposta israeliana



Il primo ministro Benjamin Netanyahu, che nei giorni scorsi aveva già segnalato generiche minacce alla sicurezza, sta guidando una riunione con le autorità della Difesa e dell'Aviazione: il suo ufficio ha assicurato che "la situazione è sotto controllo" e che Israele sta lavorando per riportare a casa i passeggeri, ancora bloccati a Tabuk in attesa dell'autorizzazione saudita ai voli di soccorso. La ministra dei Trasporti Miri Regev ha chiesto la sospensione dei voli FlyDubai verso Israele e la verifica di un'eventuale violazione dell'accordo bilaterale sui requisiti di cittadinanza dei piloti.

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