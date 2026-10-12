Delta rinvia il collegamento diretto per l'Arabia Saudita dopo attacchi su Riad

(Teleborsa) - Delta Air Lines ha annunciato lunedì che posticiperà al marzo 2027 il lancio del previsto collegamento diretto Atlanta-Riad, a causa delle persistenti tensioni geopolitiche.



Lunedì, le autorità saudite hanno prorogato la sospensione delle operazioni presso l'aeroporto internazionale King Khalid di Riad, in seguito agli attacchi mortali sferrati nel fine settimana contro l'aeroporto della capitale dai ribelli Houthi dello Yemen, allineati con l'Iran. Anche l'aeroporto internazionale King Fahd di Dammam è stato oggetto di un attacco separato.



Domenica, la Federal Aviation Administration (FAA) aveva emesso un avviso rivolto a tutte le compagnie aeree statunitensi, raccomandando cautela nei voli diretti verso l'Arabia Saudita o che sorvolano il suo territorio a qualsiasi quota.



"La sicurezza e l'incolumità dei nostri clienti e dipendenti sono sempre la priorità assoluta e continuano a guidare le nostre decisioni operative", ha dichiarato Delta. "Restiamo in stretto contatto con le autorità governative e i partner del settore aereo competenti, tra cui Saudia e Riyadh Air, mentre monitoriamo l'evolversi della situazione".



Delta aveva annunciato il collegamento Atlanta-Riad l'anno scorso, mesi dopo la visita del presidente statunitense Donald Trump in Arabia Saudita. Il servizio avrebbe rappresentato la prima rotta passeggeri diretta di Delta verso l'Arabia Saudita e avrebbe reso la compagnia l'unico vettore statunitense a offrire voli diretti per il Regno.

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