Piante di tabacco come biofabbriche di farmaci e cosmetici

(Teleborsa) - "Riprogrammare" le piante di tabacco per produrre, al posto delle sigarette, molecole benefiche da destinare a vaccini, anticorpi e cosmetici. E' l’obiettivo del progetto europeo, un(UE, da 710mila a 115mila ettari; Italia, da 81mila a 15mila ettari).(tra cui ENEA per l'Italia) e aziende,"Le specie che useremo sono il tabacco coltivatoe la sua cugina australianaa, che è stata già utilizzata nel molecular farming per la produzione del farmaco sperimentale anti-Ebola ZMAPP”, spiega, genetista dell’ENEA. Nei laboratorici dedicheremo in particolare alla produzione delle piccole molecole, come carotenoidi con funzione protettiva per l'occhio e", conclude il ricercatoreche rappresenta l’Italia nel progetto UE.Il progetto Newcotiana è al suo debutto ma’ (), tecnologie di miglioramento delle piante coltivate basate sul DNA ricombinante, che sono in grado di produrre modificazioni genetiche molto simili, se non indistinguibili, a quelle ottenibili attraverso metodiche più tradizionali della mutagenesi casuale e dell'incrocio..La scelta di condurre le sperimentazioni sulla pianta di tabacco dipende dal fatto che è facilmente trasformabile, si conosce geneticamente a fondo e permette grosse rese in biomassa, condizione ottimale per il molecular farming, oltre al fatto che non appartiene alle specie commestibili e, quindi, non presenta problemi di contaminazione anche accidentale della catena alimentare.