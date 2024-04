Novartis, accordo di licenza da massimi 1,01 miliardi di dollari con Arvinas

Arvinas

Novartis

(Teleborsa) -, azienda biotecnologica in fase clinica che crea una nuova classe di farmaci basati sulla degradazione mirata delle proteine, ha stipulato unconper lo sviluppo a livello mondiale e la commercializzazione di, il degradatore del recettore degli androgeni (AR) PROTAC di seconda generazione di Arvinas per pazienti affetti da cancro alla prostata. La transazione include anche un asset purchase agreement per la vendita del programma preclinico AR-V7 di Arvinas a Novartis."Siamo entusiasti di collaborare con un'organizzazione che condivide il nostro impegno nel fornire farmaci trasformativi a pazienti con importanti esigenze insoddisfatte - ha affermato John Houston, CEO di Arvinas - Crediamo chedell'ARV-766 e il suo potenziale per diventare il trattamento di prima classe per i pazienti affetti da cancro alla prostata".Secondo i termini degli accordi di transazione, Novartis sarà responsabile dello sviluppo clinico e della commercializzazione a livello mondiale dell'ARV-766 e deterrà tutti i diritti di ricerca, sviluppo, produzione e commercializzazione rispetto al programma preclinico AR-V7. Arvinas riceverà unper un importo complessivo di 150 milioni di dollari. In base al contratto di licenza, Arvinas ha diritto a riceverefino a 1,01 miliardi di dollari, nonché royalty per l'ARV-766.