A2A positiva nel giorno dei conti

A2A

FTSE MIB

utility lombarda

A2A

(Teleborsa) - Si muove in modesto rialzo il titolo, che passa di mano in progresso dello 0,43% nel giorno in cui alzerà il velo sui conti d'esercizio.Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione all'rispetto all'indice di riferimento.La tendenza di breve diè in rafforzamento con area di resistenza vista a 1,512 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 1,49. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 1,534.