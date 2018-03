Consumi in ripresa a febbraio ma le aspettative sono prudenti

(Teleborsa) -Nel mese in esame l'ha mostrato una"in un contesto in cui l', associati a un'evoluzione meno dinamica dell'occupazione, continua a determinarecon comportamenti di consumo", spiega la Confederazione Generale Italiana delle Imprese, delle Attività Professionali e del Lavoro Autonomo., attenuando però la tendenza alla riduzione emersa a gennaio (-0,8%) Il dato dell'ultimo mese è sintesi di un'(+1,6%) e di una f. Rispetto a febbraio del 2017 l'incremento più significativo ha riguardato la domanda per gli alberghi, i pasti e le consumazioni fuori casa (+1,7%)., in rallentamento rispetto a febbraio 2018.in termini congiunturali, mentre