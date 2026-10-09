Giappone, spese famiglie rallentano ad agosto ma si riduce il calo su base annua

(Teleborsa) - Nel mese di agosto 2026 i consumi familiari in Giappone si sono attestati 310.975 yen, in aumento dello 0,1% su base mensile, dopo il +0,5% di luglio e contro attese per un incremento dello 0,5%.



Il dato è stato comunicato l'Ufficio statistico nazionale nipponico, secondo cui il dato tendenziale si attesta al -3,1% (-1,0% in termini nominali) dal -3,6% precedente e atteso. Si è trattato tuttavia del nono mese consecutivo di contrazione, con i consumatori rimasti prudenti a causa dell'inflazione persistente, sebbene il ritmo del calo sia stato il più contenuto dal mese di maggio.



Sempre ad agosto la media mensile dei redditi delle famiglie operaie, si è attestata a 616.704 yen, calando dello 0,9% in termini reali (+1,3% in termini nominali) su base annua.

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