Brasile, banca centrale stima inflazione al target del 3% e taglia stime crescita

(Teleborsa) - Il rapporto trimestrale della banca centrale del Brasile prevede che l'inflazione si attesterà vicino al target del 3% in un orizzonte temporale chiave per le sue decisioni di politica monetaria, attestandosi al 3,1% nel secondo trimestre del 2028 e rimanendo sullo stesso livello fino al primo trimestre del 2029.



In vista della prossima decisione sui tassi d'interesse a novembre, questo rafforza le aspettative di un ulteriore allentamento monetario quest'anno, dopo il quinto taglio consecutivo dei tassi operato la scorsa settimana. la Banca centrale, la scorsa settimana, ha ridotto il tasso di riferimento Selic di 25 punti base al 13,75%, mantenendo aperta ogni opzione per le prossime mosse.



La banca centrale brasiliana ha inoltre rivisto al ribasso le previsioni di crescita economica per il 2026, portandole all'1,8% dal 2% ed ha previsto una crescita dell'1,4% per il 2027. Si tratta di stime più prudenti rispetto alle previsioni diffuse dal governo Lula, che ha previsto una crescita del 2% nel 2026 e del 2,3% nel 2027.



Le previsioni formulat dalla banca centrale si basano soprattutto sul buon andamento di settori meno sensibili al ciclo economico, come l'agricoltura e le industrie estrattive, mentre i settori più ciclici ed i consumi sono risultati inferiori alle aspettative. Per il 2027, le previsioni si basano sul presupposto che la politica monetaria rimarrà restrittiva, di fronte ad un contesto esterno altamente incerto.



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