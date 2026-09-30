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Francia, Consumi familiari (MoM) in agosto

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Francia, Consumi familiari (MoM) in agosto
Francia, Consumi familiari in agosto su base mensile (MoM) -0,5%, in calo rispetto al precedente +0,4% (la previsione era 0%).

(Foto: © Tomas Griger / 123RF)
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