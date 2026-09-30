Milano 16:12
51.550 -0,49%
Nasdaq 16:12
30.559 +0,72%
Dow Jones 16:12
51.447 +0,19%
Londra 16:12
10.654 +0,17%
Francoforte 16:12
25.303 -0,38%

Usa, PIL 2° trimestre rivisto al rialzo a +2,2%

La lettura finale

Economia, Macroeconomia
Usa, PIL 2° trimestre rivisto al rialzo a +2,2%
(Teleborsa) - In accelerazione la crescita dell'economia statunitense relativa al 2° trimestre del 2026. Secondo quanto rilevato dal Bureau of Economic Analysis, che pubblica oggi i dati definitivi, il PIL americano è salito del 2,2% su base trimestrale, rispetto al +1,5% indicato dalla stima precedente, Nel trimestre precedente, il PIL aveva segnato una crescita più forte del 2,5%.

La stima del PIL reale è stata rivista al rialzo di 0,7 punti percentuali rispetto alla seconda stima, riflettendo principalmente revisioni positive per gli investimenti, la spesa per consumi e la spesa pubblica.

L'indice dei prezzi delle spese per consumi personali (PCE) è cresciuto del 5,0% (revisione al ribasso di 0,3 punti percentuali), mentre l'indice dei prezzi PCE al netto di alimentari ed energia (core) è aumentato del 3,3% (anch'esso rivisto al ribasso di 0,3 punti percentuali).
Condividi
```