B&C Speakers, da piccola azienda a esportatore. Mercato solido e outlook ottimista

B&C Speakers

(Teleborsa) - "nasce nell'immediato dopoguerra, questa, almeno sino agli anni '60, si occupava di apparecchiature elettroacustiche, altoparlanti, cuffie, microfoni e così via". Con queste parole, Lorenzo Coppini, CEO di B&C Speakers, ha presentato la società nel corso della sessione plenaria dedicata alla, organizzata da Borsa Italiana.Ripercorrendo gli anni del boom economico - anni '70 e '80 - e del successo della musica rock, il CEO ha ricordato che il. Attività che è andata sempre meglio ed oggi c'è una sussidiaria in USA ed anche una controllata in Sud America., ha spiegato Coppini, sottolineando che il segreto del successo è stato quello di andare a ritagliare il proprio prodotto sulle esigenze del cliente., ha affermato il numero uno della società, citando i trend di crescita degli ultimi 10 anni: dal 1996 al 2017 c'è stata unae nel 2017 la società ha raggiunto un fatturato di 40,3 milioni.Coppini ha spiegato anche i motivi dell'finalizzata nel 2017 da Landi Renzo. La società di Reggio Emilia rappresentava il principale competitor di B&C Speakers ed è stata rilevata per motivi died anche dirispetto ai canali distributivi. L'acquisizione consente anche di traferire a Reggio alcune produzioni e di acquisireche B&C Speakers intende rilanciare sul mercato, fra cui ilche aveva incorporato qualche anno prima in odore di fallimento., ha sottolineato il numero uno di B&C Speakers.L'altro amministratore presente alla conferenceha offerto una panoramica di quelli che vengono considerati gli extra business:che opera in un mercato molto di nicchia eche fa sistemi luminosi e sonori per la sicurezza nei tunnell autostradali. Proprio su questo business si è concentrato il manager, ricordando glinecessari in Italia, il piano di investimenti di Anas-FS e la peculiarità dell'Italia di essere il Paese europeo con più gallerie (il 53% del totale)., ha affermato Pratesi, aggiungendo