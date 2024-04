Fed, Barkin: "intelligente" prendersi il tempo necessario per tagliare tassi

(Teleborsa) - "Contrariamente alla maggior parte delle previsioni, inclusa la mia, l'economia ha chiuso il 2023 in modo forte", "ma". "Ci sono ragioni per sotto-pesare alcuni dati recenti, compresi gli aggiustamenti stagionali e le condizioni meteorologiche invernali, ma ciò solleva la questione se stiamo assistendo a un reale cambiamento nelle prospettive economiche o semplicemente a un ostacolo lungo il percorso". Lo ha affermato, presidente della, in un intervento presso la Home Building Association of Richmond."Nonostante le mie preoccupazioni sulla domanda e sull'inflazione, forse non sorprende che io sia un ottimista della Fed, il che è diverso dal credere che siamo infallibili - ha detto Barkin - Sonosul fatto che mantenere i tassi in qualche modo restrittivi possa riportare l'inflazione al nostro obiettivo. Anche se non prevedo un surriscaldamento dell'economia, la Fed sa come rispondere in tal caso. E, se l'economia rallenta, la Fed ha abbastanza potenza di fuoco per sostenerla se necessario"."Nel frattempo,- ha sostenuto - Durante il nostro ultimo incontro, la Fed ha riconosciuto che i rischi per l'occupazione e l'inflazione stanno raggiungendo un migliore equilibrio e ha dichiarato che non ci aspettiamo che sarà opportuno tagliare i tassi finché non avremo maggiore fiducia che l'inflazione si sta muovendo in modo sostenibile verso il nostro obiettivo del 2%.. E dato un mercato del lavoro forte, abbiamo tempo perché le nubi si diradano prima di iniziare il processo di riduzione delle tariffe".