Il rilancio dell'Aeroporto di Trapani-Birgi passa da People Fly

(Teleborsa) -, rilanciando la propria offerta di voli, grazie soprattutto alla compagnia "", che fa capo alla società omonima che opera nei voli charter e ha sede a Cagliari.I nuovi voli della "People Fly” collegheranno dal 5 giugno Trapani con, con frequenza trisettimanale (martedì, giovedì e domenica). Due i voli per, il lunedì e venerdì, a partire dal 4 giugno. Per, dal 2 giugno, il mercoledì e sabato. Un volo al giorno previsto pera partire dal 3 giugno con partenza da Trapani alle 6:30 del mattino e rientro da Roma alle 8.10, mentre coni collegamenti cominceranno il 4 giugno, ogni lunedì e venerdì. Dal 16 giugno ogni domenica sarà possibile raggiungere, in Lituania.Già da fine aprileaprirà i collegamenti per Malta e Cagliari e ad agosto quello per Napoli. Intanto,, la compagnia low cost del gruppo, ha inaugurato il volo bisettimanale per Lione, in Francia. Resta confermata la programmazione estiva dicon i voli per, quattro volte a settimana, ed i bisettimanali per