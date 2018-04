Lavoro, boom di giovani imprese agricole: Italia leader in Europa

(Teleborsa) - In tempo di crisi funziona sempre di più il binomio. L’Italia con 55.121 imprese agricole italiane condotte da under 35 è – ricorda Coldiretti – al vertice inTra l’altro, secondo un’indagine Coldiretti/Ixe’ le aziende agricole condotte da under 35 possiedono una superficie superiore del 54% rispetto alla media, realizzano un fatturato più elevato del 75% e hanno il 50% di occupati in più in azienda.i agricoli che nel 2017 sono aumentati del 6. E’ quanto afferma la Coldiretti nel commentare positivamente la scelta dell’Italia di incrementare dai finanziamenti per favorire l’insediamento nelle campagne grazie all’entrata in vigore delle misure previste dal regolamento comunitario Omnibus, la revisione a medio termine della Politica agricola comune (Pac). In questo modo – spiega la Coldiretti – i giovani agricoltori potranno vedere aumentati i finanziamenti della Pac a cui potranno essere aggiunti anche quelli dei Piani di sviluppo rurale promossi nelle singole regioni.- "con l’agricoltura che è tornata ad essere un settore strategico cui i ragazzi guardano per costruire un percorso di vita e di lavoro che crea valore economico ed occupazionale per l’intero Paese", ha commentato il presidente della Coldiretti Roberto Moncalvo.