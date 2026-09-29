Credit Agricole, rumors: attende chiarezza su MPS prima di possibile offerta per Banco BPM

(Teleborsa) - Credit Agricole sta valutando diverse opzioni per rafforzare la propria attività in Italia, inclusa una possibile acquisizione del partner di lunga data Banco BPM , di cui detiene già una quota di quasi il 30%. Lo scrive Bloomberg, citando persone informate sui fatti.



L'acquisizione è uno degli scenari che il CEO Olivier Gavalda sta esaminando con i consulenti in risposta all'offerta di MPS per Banco BPM. Gavalda considera un'eventuale operazione tra MPS e Banco BPM come un esito negativo, ma un'offerta concorrente incontrerebbe ostacoli sia politici che finanziari, hanno riferito le fonti.



Crédit Agricole, scrive Bloomberg, attende l'esito dell'assemblea degli azionisti di MPS, prevista per il 29 ottobre, prima di prendere una decisione.

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