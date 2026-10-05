Urso: “Isab può avere un ruolo strategico per Italia ed Europa”

(Teleborsa) - "Isab può svolgere un ruolo di grande rilievo in Italia e in Europa". Lo ha dichiarato il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, in seguito alla visita alla raffineria Isab a Priolo Gargallo (Siracusa). Urso ha convocato per giovedì prossimo un tavolo con tutte le società di raffinazione presenti in Italia. L'incontro, organizzato insieme al ministro dell'Ambiente e della Sicurezza energetica, Gilberto Pichetto Fratin, è stato convocato "appena gli Stati Uniti hanno fatto trapelare la loro esigenza così impellente e importante".



Il ministro ha ribadito che obiettivo dell'incontro è "capire cosa si possa fare di più e meglio, in modo tempestivo e quindi efficace". Si tratta di capire "cosa si possa fare in Europa con urgenza e in Italia, secondo le nostre competenze, per aumentare la produzione nell'immediato di quel che ci serve per rispondere alle esigenze delle imprese, delle famiglie, dei consumatori dell'Italia e dell'Europa".



"Questo stabilimento è la prima raffineria d'Italia, tra le prime in Europa. Il primo atto del mio ministero è stato un decreto legge che costruiva un cordone sanitario, un cordone di sicurezza attorno allo stabilimento. Oggi l'Europa comprende meglio perché".



"Il problema dell'Europa in questo momento - ha aggiunto - sono le raffinerie che noi abbiamo sapientemente, con lungimiranza, responsabilità e consapevolezza, tutelato, mentre altrove in Europa si continuavano a chiudere. Senza capire che l'Europa era già circontata dai conflitti che nel frattempo si sono propagati dal fronte orientale al fronte meridionale, tagliando le linee di approvvigionamento energetico del nostro continente". Urso ha ricordato che la raffineria oggi è "in mani ancora più sicure, perché mani italiane".

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