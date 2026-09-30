Milano 16:00
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Fiducia imprese Italia in settembre

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Fiducia imprese Italia in settembre
Italia, Fiducia imprese in settembre pari a 95,9 punti, in calo rispetto al precedente 97 punti.
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