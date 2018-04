Facebook, il richiamo dell'Antitrust: "social positivi, ma non possono condizionare nostre scelte commerciali e politiche"

(Teleborsa) -Lo sostiene il presidente dell’Antitrust, Giovanni Pitruzzella, dopo l’avvio di un’indagine su Facebook per pratiche commerciali scorrette nella raccolta dei dati personali. "Siamo preoccupati – afferma Pitruzzella – per quello che sta avvenendo nei social network. Non possono diventare una sorta di Grande Fratello. Sono senza dubbio positivi,- "Il punto centrale – spiega Pitruzzella in un’intervista al Gr1 – è che aprendo la prima pagina di Facebook ci viene detto che tutto è e sarà gratuito. E poi navigando, è molto difficile sapere che i nostri dati saranno utilizzati- Gli aspetti positivi dei social network devono rimanere – aggiunge – ma non possono essere una sorta di Grande Fratello che tutto dispone di noi e Facebook non può