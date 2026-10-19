Faita Federcamping: l’open air protagonista del futuro del turismo italiano

(Teleborsa) - Faita Federcamping è stata tra i protagonisti dell’evento promosso sabato 17 ottobre a Roma dal Ministero del Turismo, dal titolo "L’Italia è economia del turismo! Manifesto per il futuro", organizzato in occasione della Giornata mondiale del turismo istituita dall’Onu.



Il presidente della Federazione delle imprese open air, Alberto Granzotto, ha sottolineato l’evoluzione del turismo all’aria aperta, un comparto che continua a registrare risultati positivi anche grazie agli investimenti delle imprese. Da qui la richiesta di proseguire nel riconoscimento del valore innovativo, economico e ambientale del settore all’interno del sistema turistico nazionale.



"Sono necessarie politiche pubbliche che riconoscano le specificità dell’open air, favorendo la riqualificazione delle strutture, come avvenuto con i recenti interventi del Governo in materia di semplificazione catastale e paesaggistica. Allo stesso tempo, è fondamentale valorizzare l’evoluzione del campeggio tradizionale. In questa direzione si inserisce il bando GreenTour che, sostenendo interventi di efficientamento energetico e innovazione, contribuisce a migliorare la sostenibilità, la qualità dell’accoglienza e la competitività delle imprese", ha dichiarato Granzotto.



Con un’offerta di oltre 1 milione e 350 mila posti letto, il comparto dei campeggi e dei villaggi turistici archivia una stagione in crescita del 2% rispetto al 2025, anno in cui ha registrato 74 milioni di presenze e 11 milioni di arrivi.

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