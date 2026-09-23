Banca Popolare di Lajatico, semestre positivo: cresce la raccolta, utile stabile a 5,1 milioni

(Teleborsa) - Il Consiglio di Amministrazione della Banca Popolare di Lajatico ha approvato la situazione semestrale al 30 giugno 2026, che evidenzia risultati positivi e conferma la solidità della Banca e il suo ruolo a sostegno dell’economia e delle comunità del territorio.



Il primo semestre dell’anno, spiega la banca in una nota, si è sviluppato in uno scenario macroeconomico caratterizzato da elevata

incertezza, anche per effetto delle tensioni geopolitiche nell'area del Golfo e dei conseguenti riflessi sulle prospettive di crescita dell’economia.



In tale contesto, la Banca ha continuato a sostenere concretamente famiglie e imprese attraverso nuove erogazioni di credito per 89,7 milioni di euro, accompagnando le esigenze finanziarie della clientela e i progetti di investimento e di crescita del tessuto economico locale.



Particolarmente significativa è stata la fiducia manifestata dai risparmiatori, testimoniata sia dall’incremento della raccolta diretta della clientela della Banca per 46,6 milioni di euro (+5,19%), sia dalla crescita della raccolta amministrata, pari a 40,8 milioni di euro, a conferma della capacità dell’Istituto di rappresentare un punto di riferimento per la gestione e la tutela del risparmio della propria

clientela.



Sul fronte economico, l’utile netto del semestre, pari a 5,1 milioni di euro, si mantiene sostanzialmente in linea con quello registrato nello stesso periodo dell’esercizio precedente e si colloca al di sopra delle previsioni di budget, nonostante il maggiore impatto della fiscalità.



Particolarmente positivi si confermano gli indicatori relativi alla qualità del credito: il credito deteriorato si mantiene su livelli particolarmente contenuti e tra i migliori del sistema, con un NPL ratio del 3,12%, mentre i livelli di copertura raggiungono valori elevati, confermando l’efficacia delle politiche di presidio del rischio adottate dalla Banca.



La Banca mantiene, inoltre, solidi livelli di patrimonializzazione, ampiamente superiori ai requisiti prudenziali: al 30 giugno 2026 il CET1 ratio si attesta al 19,19% e il Total Capital Ratio al 19,60%.



Il Presidente Giorgi, ha dichiarato: "I risultati del semestre confermano la capacità della Banca di continuare a svolgere con responsabilità il proprio ruolo a servizio del territorio, anche in una fase economica caratterizzata da particolare incertezza", e la Direttrice Generale Ciabatti ha aggiunto: “Chiudiamo il semestre con risultati positivi, sostenuti da una buona dinamica commerciale e da un’attenta gestione dei rischi. Sono basi solide sulle quali proseguire il percorso di sviluppo della Banca".

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