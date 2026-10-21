Sicurezza urbana: ANIE-ANCI, accordo per sostegno ai Comuni nella prevenzione e nel controllo del territorio

Il protocollo prevede tavoli tecnici, attività di formazione e supporto alla progettazione di sistemi per la sicurezza urbana

(Teleborsa) - Federazione ANIE e ANCI hanno firmato oggi un protocollo d'intesa che prevede tavoli tecnici congiunti, attività di formazione e supporto ai Comuni nella progettazione di sistemi per la sicurezza, il monitoraggio e il controllo del territorio. L'accordo, siglato dai presidenti Vincenzo de Martino e Gaetano Manfredi, punta a favorire la collaborazione tra amministrazioni locali e imprese del settore elettrotecnico ed elettronico per individuare soluzioni e iniziative a sostegno della sicurezza urbana.



Tra gli obiettivi figurano la prevenzione dei fenomeni criminosi e il supporto al coordinamento delle forze dell'ordine. Tra le tecnologie che possono contribuire alla sicurezza urbana figurano i sistemi di videosorveglianza, il cui utilizzo richiede un'adeguata progettazione e il rispetto delle normative vigenti.



ANIE Confindustria metterà a disposizione le competenze delle imprese associate per contribuire alla definizione dei progetti, fornire consulenza tecnica e aggiornamenti sulle evoluzioni tecnologiche e normative. Sono previsti anche incontri di formazione e informazione sul territorio. ANCI favorirà il coinvolgimento dei Comuni nei tavoli di lavoro e nelle iniziative concordate.



"La sicurezza urbana è una questione che riguarda da vicino le amministrazioni locali – dichiara Vincenzo de Martino, presidente di Federazione ANIE –. La videosorveglianza e gli altri sistemi di controllo del territorio possono essere strumenti utili, ma occorre sapere quali soluzioni adottare, come integrarle e come gestirle. Le nostre imprese possono aiutare i Comuni a compiere queste scelte. Con ANCI vogliamo lavorare su progetti che rispondano alle necessità dei territori, mettendo a disposizione competenze tecniche e attività di formazione".



"L'accordo con Federazione ANIE - afferma Gaetano Manfredi, sindaco di Napoli e presidente dell’Anci - risponde all'esigenza concreta dei sindaci di avere un supporto tecnico affidabile nella progettazione di sistemi di videosorveglianza e di sicurezza urbana. Attraverso questa collaborazione, creiamo un ponte con le imprese e le soluzioni tecnologiche affinché siano orientate alle reali necessità dei territori. In questo modo aiutiamo i Comuni a spendere al meglio le risorse, estendendo l'impegno dalla sicurezza alla transizione ecologica e digitale, per costruire città più sicure, moderne e a misura d'uomo".



Il protocollo, di durata triennale, si inserisce nel percorso di collaborazione tra ANIE e ANCI sui temi della sicurezza e delle tecnologie per le amministrazioni locali. L'intesariguarda anche altri settori di interesse per i Comuni, tra cui la rigenerazione urbana, le comunità energetiche rinnovabili, la digitalizzazione degli edifici, l'illuminazione pubblica e la mobilità.

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