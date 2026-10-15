FMC crolla a Wall Street: tagliate le stime sui ricavi, impatto fino a 675 milioni di dollari

(Teleborsa) - Si muove in forte ribasso il titolo FMC Corporation che esibisce una variazione percentuale negativa del 33,99%, dopo aver rivisto drasticamente al ribasso le previsioni per il terzo trimestre 2026.



Il gruppo statunitense, attivo nei prodotti chimici per l’agricoltura, prevede ora ricavi compresi tra 65 e 125 milioni di dollari. Le nuove stime incorporano un impatto negativo tra 625 e 675 milioni di dollari legato a iniziative commerciali volte a ridurre i prezzi di alcuni prodotti detenuti dai distributori nei principali mercati e a modificare il modello di vendita e di determinazione dei prezzi negli Stati Uniti.



La revisione delle prospettive ha alimentato le vendite sul titolo, riflettendo le preoccupazioni degli investitori sulle ricadute delle nuove politiche commerciali sui risultati del gruppo.





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