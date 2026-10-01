Philip Morris Italia annuncia nuovi cambi ai vertici

(Teleborsa) - Philip Morris Italia ha annunciato nuovi cambiamenti ai vertici dell'organizzazione commerciale. A partire dal 1° ottobre 2026, Luigi Mirri sarà il responsabile delle attività commerciali del Gruppo, per contribuire a rafforzare le capacità commerciali dell’azienda e ad accelerare il percorso di innovazione e trasformazione del business.



Entrato in Philip Morris Italia nel 2025 come Director National Sales, Mirri ha maturato una consolidata esperienza internazionale in ruoli di General Management, Commerciale e Marketing tra Europa e Asia. In precedenza, ha lavorato in Hershey e Ferrero.



Mirri succede a Fulvio Gilardi, il quale si unirà al quartier generale di Philip Morris International a Losanna. Entrato in Philip Morris nel 1997, Gilardi ha rappresentato una figura di riferimento per lo sviluppo e l’evoluzione delle attività commerciali dell’azienda in Italia. Nel corso della sua carriera ha ricoperto ruoli di crescente responsabilità e rilevanza strategica.



Sempre il 1° ottobre, Alessandro Nobili assumerà la guida dell’esecuzione delle strategie di categoria di Philip Morris Italia. Nel corso della sua carriera professionale in Italia e all’estero, Nobili ha maturato una conoscenza ampia e trasversale del settore, contribuendo al percorso di trasformazione dell’azienda.



Completa il nuovo assetto Edgar Nunes, che dal 1° settembre ha assunto la responsabilità della categoria dei prodotti convenzionali.

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