Anima Holding, cresce la raccolta netta a marzo

ANIMA

(Teleborsa) - Marzo positivo sul fronte della raccolta netta per il Gruppo, per un totale da inizio anno pari a circa 602 milioni di euro; il totale delle masse gestite a fine mese è pari a circa 93,8 miliardi di euro, in aumento di circa il 27% rispetto al dato di fine marzo 2017.“Il dato di marzo chiude in modo positivo un buon trimestre, anche grazie alla componente retail (in significativo miglioramento rispetto al 2017), e vede nello strumento fondo comune il protagonista in momenti di aumento della volatilità grazie alle sue caratteristiche diprotezione e diversificazione”, ha commentato, Amministratore Delegato di ANIMA Holding e ANIMA Sgr.