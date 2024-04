Banca Generali, raccolta netta totale a 600 milioni di euro a marzo

Banca Generali

(Teleborsa) - A2024ha realizzato unadi 600 milioni di euro (vs 665 milioni di euro a marzo 2023), che ha portato il totale da inizio anno a 1.649 milioni di euro, in crescita dell'8% rispetto al corrispondente periodo dello scorso anno. Il mix di flussi nel trimestre è migliorato grazie al forte incremento della domanda di(Asset under Investments) saliti a 651 milioni di euro nel periodo, rispetto ai 109 milioni di euro di gennaio-marzo dello scorso anno.Nello specifico si è registrato uncon flussi netti pari a 268 milioni di euro, a fronte di deflussi per 322 milioni di euro nei tre mesi 2023.Nell'ambito delle soluzioni gestite si conferma il ruolo trainante deicon 286 milioni di euro nel trimestre (+83% a/a), mentre tra isi conferma il buon riscontro per le gestioni di casa (107 milioni di euro nel trimestre) grazie al lancio di nuove linee di investimento.La domanda di risparmio amministrato ha mostrato una normalizzazione rispetto ai livelli record dello scorso anno, pur includendo nel mese la sottoscrizione per 399 milioni di euro della emissione retail di BTP Valore. In questo contesto, isi sono attestati a 383 milioni di euro nel trimestre contro i 431 milioni di euro del corrispondente trimestre dello scorso anno (-11%) mentre i flussi negli- pur confermandosi significativi in valore assoluto a 998 milioni di euro nel trimestre - hanno mostrato una contrazione rispetto ai 1.415 milioni di euro del corrispondente periodo dello scorso anno (-29%) legata principalmente alla minore domanda di prodotti di risparmio amministrato.che ci porta a chiudere il primo trimestre in crescita anno su anno in termini di raccolta netta, prodotti e servizi di investimento (AUI) ed assicurativo - ha commentato l'- Inoltre, nella seconda metà di marzo, abbiamo ampliato la gamma Lux IM riscontrando grande interesse con i dati delle ultime settimane che lo confermano. Sono convinto che il nostro approccio dinamico intorno alle logiche di protezione, diversificazione e family office, ci consentirà di continuare ad attrarre nuova clientela ed a catalizzare l'attenzione dei migliori talenti nella consulenza. La crescita del trimestre e la consistenza della domanda ci fanno guardare con ottimismo ai prossimi mesi".