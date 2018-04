RFI avvia progetto "Penultimo/ultimo miglio" per servizi intermodali

(Teleborsa) -e sviluppare servizi intermodali funzionali e affidabili, che generino un beneficio strutturale per il sistema logistico del Paese.E' l'(Gruppo FS) con il patrocinio delIl progetto è stato presentato oggi, 10 Aprile, a Roma agli stakeholder istituzionali e del mercato del trasporto ferroviario, della logistica e delle merci. Con gli stakeholder e gli operatori del settore sono stati condivisi fabbisogni e necessità, per definire così gli interventi prioritari a favore del traffico merci intermodale.Per la realizzazione delle proposte progettuali, nell’ambito delle risorse del “Ferrobonus”.che selezioneranno le proposte progettuali e individueranno le soluzioni e i tempi di realizzazione.Il percorso di condivisione avviato da Rete Ferroviaria Italiana è in linea con il Piano industriale 2017-2026 del Gruppo FS Italiane , che vede nella logistica integrata, nel rafforzamento del trasporto merci e internazionalità uno dei pilastri fondamentali per lo sviluppo.