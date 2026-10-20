Eni avvia le attività di start-up del progetto Meleiha Phase 2 nel Western Desert egiziano

(Teleborsa) - Eni , attraverso Agiba Petroleum Company, joint venture tra Eni e EGPC (Egyptian General Petroleum Corporation), ha avviato le attività di start-up del progetto Meleiha Phase 2 (MP2) nel Western Desert egiziano.



Il progetto rappresenta una tappa fondamentale nello sviluppo di un nuovo hub gas nella concessione di Merged Meleiha e consentirà di incrementare in modo significativo la capacità di trattamento del gas proveniente dai giacimenti dell'area, sostenendo la crescita della produzione nazionale e la valorizzazione delle risorse energetiche. Il nuovo impianto è stato progettato per trattare fino a 1 miliardo di metri cubi di gas all'anno (100 milioni di piedi cubi di gas al giorno (MMSCFD)).



Meleiha Phase 2 comprende un sistema integrato di infrastrutture che includono pozzi di sviluppo, sistemi di raccolta, trunkline e una nuova pipeline dedicata al trasporto del gas, e che garantiranno la connessione delle nuove produzioni alle infrastrutture esistenti del paese, consentendo una rapida valorizzazione delle risorse e una maggiore efficienza operativa.

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