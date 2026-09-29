Nocivelli, Banca Akros alza target price con risultati solidi e ulteriori contratti in arrivo

(Teleborsa) - Banca Akros ha incrementato a 9,30 euro
per azione (dai precedenti 8,70 euro) il target price
su Nocivelli ABP
, società quotata su Euronext Growth Milan e specializzata nella realizzazione di impianti tecnologici e nei servizi di Facility Management, confermando la raccomandazione
"Buy
" sul titolo visto l'upside potenziale del 50%.
Gli analisti scrivono che i risultati
del bilancio al 30 giugno 2026
sono stati in linea con le aspettative
. Il CdA proporrà un dividendo di 7 centesimi per azione (in linea con l'esercizio 2024/25), comportando un esborso di cassa pari a circa 2,1 milioni di euro.
Il management prevede che le attività proseguano in linea con i piani
, sostenute dalla costante partecipazione a importanti gare d'appalto - in particolare nel settore delle infrastrutture sanitarie - e dalle opportunità derivanti dalle qualifiche di fornitore ottenute presso Terna
, Enel
, RFI e Leonardo
. La visibilità è garantita dai contratti in corso finanziati dal PNRR (lavori per Terna per circa 12 milioni di euro e contratti con RFI per 1,5 milioni di euro) e da importanti progetti sanitari a Torino e Novara.